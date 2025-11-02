Guardiola riconosce il Bournemouth eccezionale dopo la vittoria del Manchester City in casa dell’Etihad

2025-11-02 22:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: I Cityzens hanno dimostrato le loro qualità vincendo domenica pomeriggio. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha salutato il Bournemouth dopo che la sua squadra ha battuto i Cherries 3-1 domenica. Una doppietta di Erling Haaland e un gol di Nico O’Reilly sono bastati per far guadagnare ai padroni di casa tre punti importanti in Premier League, ma gli ospiti si sono spaventati. Tyler Adams ha pareggiato la sua squadra nel primo tempo dopo il primo gol di Haaland, e a volte sembrava che il Bournemouth potesse strappare almeno un punto nella partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com