Groenlandia si alza la tensione | Trump rivendica la Danimarca rafforza la presenza militare
La tensione in Groenlandia cresce, con Donald Trump che rivendica il controllo dell’isola e la Danimarca che rafforza la presenza militare. L’Unione Europea si schiera in parte a sostegno di Copenaghen, evidenziando l’importanza strategica della regione. Questa situazione riflette le crescenti sfide geopolitiche legate alla sovranità e alla sicurezza nel Nord Atlantico.
Alta tensione in Groenlandia. L’Ue, almeno in parte, si schiera in difesa dell’isola e della Danimarca, Donald Trump continua a rivendicare il diritto a controllare il territorio e intanto Copenaghen rafforza la sua presenza militare. Oggi è la giornata dell’incontro ad alto livello tra il vicepresidente statunitense, JD Vance, e i ministri degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, e groenlandese, Vivian Motzfeldt. Ma intanto rimane alta la tensione, tra le rivendicazioni di Trump e le repliche della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Trump rivendica, von der Leyen difende l’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Trump alza la tensione sulla Groenlandia: "Se non interveniamo noi, lo faranno Russia o Cina"
Trump rivendica la Groenlandia: «Solo gli Usa possono difenderla». È scontro con l'Ue e la Nato - Von der Leyen: «La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato».
Groenlandia: Danimarca, rafforza "da oggi" la presenza militare nell'isola - La Danimarca ha annunciato un immediato potenziamento della propria presenza militare in Groenlandia
Vertice ad alta tensione alla Casa Bianca sulla Groenlandia - Il 14 gennaio i ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia parteciperanno a un vertice ad alta tensione alla Casa Bianca sul territorio autonomo danese
Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente
Groenlandia, Trump alza i toni sulla sicurezza dell'isola Il presidente USA rilancia la necessità di un controllo diretto per evitare l'ingresso di potenze rivali e rafforzare il ruolo strategico degli Stati Uniti nell'Artico.
Groenlandia, Trump alza i toni sulla sicurezza dell'isola Il presidente americano rilancia la necessità di un controllo diretto per evitare l'ingresso di potenze rivali e rafforzare il ruolo strategico degli Stati Uniti nell'Artico. Trump ha ribadito che Washin
