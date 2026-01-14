Groenlandia si alza la tensione | Trump rivendica la Danimarca rafforza la presenza militare

La tensione in Groenlandia cresce, con Donald Trump che rivendica il controllo dell’isola e la Danimarca che rafforza la presenza militare. L’Unione Europea si schiera in parte a sostegno di Copenaghen, evidenziando l’importanza strategica della regione. Questa situazione riflette le crescenti sfide geopolitiche legate alla sovranità e alla sicurezza nel Nord Atlantico.

Alta tensione in Groenlandia. L’Ue, almeno in parte, si schiera in difesa dell’isola e della Danimarca, Donald Trump continua a rivendicare il diritto a controllare il territorio e intanto Copenaghen rafforza la sua presenza militare. Oggi è la giornata dell’incontro ad alto livello tra il vicepresidente statunitense, JD Vance, e i ministri degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, e groenlandese, Vivian Motzfeldt. Ma intanto rimane alta la tensione, tra le rivendicazioni di Trump e le repliche della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Trump rivendica, von der Leyen difende l’Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

