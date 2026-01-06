Groenlandia la Danimarca rafforza la presenza militare | l’Ue difende Trump cerca intesa senza Copenaghen

La Groenlandia diventa al centro di tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Danimarca e Unione Europea. Mentre la Danimarca rafforza la presenza militare sull'isola, l’UE sottolinea il ruolo della Groenlandia come territorio danese, membro di alleanze come la NATO. Gli Stati Uniti, invece, cercano un’intesa con la Danimarca per gestire le nuove dinamiche nell’Artico, dove Russia e Cina aumentano la loro presenza.

E' scontro tra titani. Al centro la Groenlandia, da un lato gli Usa preoccupati dalla presenza cinese e russa nell'area e sa che le rotte artiche sono una delle nuove priorità dei futuri equilibri geopolitici globali, dall'altro il Vecchio Continente che ricorda come l'isola sia della Danimarca che è membro dell'Ue e della Nato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

