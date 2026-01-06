I leader europei a Trump sulla Groenlandia c’è anche Giorgia Meloni | Fa parte della Nato E la Danimarca rafforza la sua presenza militare

Recentemente, i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, hanno discusso con Donald Trump sulla questione della Groenlandia, sottolineando il ruolo della NATO nella regione. La Danimarca, che ha sovranità sull’isola, ha annunciato l’intenzione di rafforzare la presenza militare in Groenlandia. Questa decisione riflette l’importanza strategica della zona e le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza nel Nord Atlantico.

Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha annunciato che l’intenzione del suo Paese è di «rafforzare la presenza militare in Groenlandia. Ma avremo anche una presenza Nato più ampia, con più esercitazioni». Lo riporta l’agenzia nazionale Ritzau. Il ministro ha poi precisato che la Danimarca, e quindi anche la Groenlandia, sono membri dell’alleanza di difesa Nato con gli Stati Uniti. «Vorrei sottolineare che la Groenlandia fa parte del Commonwealth danese. Non mi risulta che qualcuno a livello internazionale lo metta in discussione», ha aggiunto. La dichiarazione congiunta dei leader europei. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: I leader europei a Trump sulla Groenlandia, c’è anche Giorgia Meloni: «Fa parte della Nato: anche Usa aiuti alla sua sicurezza» Leggi anche: Meloni e i leader europei frenano Trump sulla Groenlandia: "Fa parte della Nato" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Groenlandia, leader Ue a Trump: “Appartiene al suo popolo”. Media: “Ecco il piano Usa”; Che Trump ci provi con la Groenlandia, se serve a risvegliare l'Ue dal suo torpore (di M. D'Egidio); Groenlandia, la risposta timida dell’Ue a Trump: teme che Donald molli Kiev; Trump e la Groenlandia: «Ci serve assolutamente: è circondata da navi russe e cinesi». La premier danese: «Se ci attaccassero, sarebbe la fine di tutto». Trump e la Groenlandia: cosa hanno detto 8 leader europei (c'è anche l'Italia) - Una dichiarazione congiunta risponde alle mire del presidente Usa sull'Artico: solo la Groenlandia e la Danimarca possono decidere sul loro futuro. avvenire.it

Meloni e i leader europei avvisano Trump sulla Groenlandia: “È della Danimarca, difenderemo i confini” - Con una nota congiunta i leader di Italia, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia e Danimarca sono intervenuti sulla questione della Groenlandia ... fanpage.it

Groenlandia, i leader Ue replicano a Trump: “Fa parte della Nato. Ogni decisione spetta al suo popolo e alla Danimarca” - Meloni, Macron e altri leader europei firmano una nota congiunta sulle mire statunitensi verso il territorio danese nell'Artico ... ilfattoquotidiano.it

Nella bozza finale del vertice di Parigi (tra WitkoffKushner, Zelensky e i leader europei) è scritto che anche gli Usa daranno sostegno alla forza multinazionale in Ukr nel dopoguerra se Mosca attacca. A Parigi c’era anche Budanov x.com

Leader europei: "La sicurezza nell'Artico va garantita insieme con la Nato e gli Usa". Oggi il vertice dei Volenterosi a Parigi, attesa Meloni. All'Eliseo anche Witkoff e Kushner. Negoziatore russo: il destino della Groenlandia è 'deciso', la Ue un 'vassallo' #ANSA - facebook.com facebook

