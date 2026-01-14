Groenlandia finito dopo 50 minuti il vertice Usa-Danimarca Trump | Solo il nostro controllo è accettabile – La diretta

Dopo un vertice di circa 50 minuti tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, emergono le tensioni sulla sovranità dell'isola. Il vicepresidente americano JD Vance ha incontrato i rappresentanti danesi e groenlandesi, sottolineando l'importanza del controllo statunitense. La questione rimane centrale nelle relazioni tra le nazioni coinvolte, evidenziando le delicate dinamiche geopolitiche legate alla regione artica.

Continuano le tensioni per la Groenlandia. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha incontrato il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt. Sul tavolo c’è il futuro del territorio semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca, mentre le minacce del presidente americano, Donald Trump, sulla sua acquisizione non si fermano. La Danimarca ha già annunciato che rafforzerà la presenza militare in Groenlandia. Foto copertina: EPAMads Claus Rasmussen I ministri degli Esteri Lars Loekke Rasmussen (Danimarca) e Vivian Motzfeldt (Groenlandia) arrivano a Washington L'articolo Groenlandia, finito dopo 50 minuti il vertice Usa-Danimarca. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Groenlandia, nervi tesi prima del vertice Usa-Danimarca. Trump: «Solo il nostro controllo è accettabile» – La diretta Leggi anche: Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio. La Ue a Trump: "È Nato, confini inviolabili"| Bildt: "Rischio di un'azione Usa" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Groenlandia dreaming. Sul tavolo di Trump la lista dei contro supera quella dei pro (di J. Fiegener). Trump insiste: 'La Groenlandia ci serve'. Copenaghen rafforzerà la presenza militare. Finito il vertice a Washington - Von der Leyen: 'La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato' (ANSA) ... ansa.it

Groenlandia, Minniti: Con operazione militare USA sarebbe la fine della NATO

Trump insiste: "La Groenlandia ci serve". Copenaghen rafforzerà la presenza militare. Finito il vertice a Washington. La Svezia invia personale militare per esercitazioni #ANSA x.com

