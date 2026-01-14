Groenlandia nervi tesi prima del vertice Usa-Danimarca Trump | Solo il nostro controllo è accettabile – La diretta

Le tensioni sulla Groenlandia aumentano in vista del prossimo vertice tra Stati Uniti e Danimarca. Oggi la Casa Bianca ospiterà un incontro tra il vicepresidente americano JD Vance, il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la rappresentante groenlandese Vivian Motzfeldt. La questione, che coinvolge interessi geopolitici e risorse naturali, si sviluppa in un contesto di dialogo e negoziati tra le parti.

Continuano le tensioni per la Groenlandia. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance incontrerà alla Casa Bianca il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt. Sul tavolo c’è il futuro del territorio semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca, mentre le minacce del presidente americano, Donald Trump, sulla sua acquisizione non si fermano. La Danimarca ha già annunciato che rafforzerà la presenza militare in Groenlandia. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

