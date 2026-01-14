Groenlandia nervi tesi prima del vertice Usa-Danimarca Trump | Solo il nostro controllo è accettabile – La diretta

Le tensioni sulla Groenlandia aumentano in vista del prossimo vertice tra Stati Uniti e Danimarca. Oggi la Casa Bianca ospiterà un incontro tra il vicepresidente americano JD Vance, il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la rappresentante groenlandese Vivian Motzfeldt. La questione, che coinvolge interessi geopolitici e risorse naturali, si sviluppa in un contesto di dialogo e negoziati tra le parti.

Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente

Affermando di voler conquistare la Groenlandia, Trump gioca con i nervi degli europei. mediapart.fr/journal/intern… @ROBZIK x.com

GoodMorning Genova. . #GMG CASO GROENLANDIA: COSA PENSANO GLI ITALIANI IN DANIMARCA DELLA POSSIBILE INVASIONE STATUNITENSE Pinuccio Brenzini, nostro "inviato a Copenaghen", si è fatto raccontare come sono gli umori danesi rispet facebook

