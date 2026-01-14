Groenlandia fallito il vertice negli Usa Truppe europee sull' isola ma Trump insiste | Inaccettabile non controllarla

Il recente vertice negli Stati Uniti sulla Groenlandia si è concluso senza decisioni definitive, mentre le tensioni persistono tra Europa e Stati Uniti sulla sovranità dell’isola. Truppe europee sono state schierate sul territorio, ma l’insistenza di Trump sul controllo della Groenlandia evidenzia le divergenze tra le parti. I ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk continuano il dialogo con i rappresentanti americani, mantenendo aperta la discussione su un tema strategico di crescente interesse.

I ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk vedono Vance e Rubio: posizioni molto distanti, ma il dialogo continua. Danimarca, Germania e Svezia mandano più truppe sull’isola. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Groenlandia, fallito il vertice negli Usa. Truppe europee sull'isola, ma Trump insiste: «Inaccettabile non controllarla» Leggi anche: Trump: “Groenlandia sia nelle mani degli Usa, di meno è inaccettabile”. La Danimarca rafforza la sua presenza militare sull’isola Leggi anche: Trump insiste: “Ci serve la Groenlandia”, le reazioni sull’isola Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Groenlandia, summit fallito. Gli Stati Uniti non cedono: “Ci serve per la sicurezza”; Meloni con i leader europei si smarca da Trump: «Spetta solo a Danimarca e Groenlandia decidere sui loro territori; Groenlandia, tensione altissima tra Usa ed Europa: invio immediato di soldati da Germania, Francia e Svezia. Trump: «Sarà nostra»; Groenlandia, lo scontro si irrigidisce: Trump insiste, l’Europa schiera i soldati. Groenlandia, fallito il vertice alla Casa Bianca. Truppe europee sull'isola - Per Donald Trump non ci sono alternative al controllo degli Stati Uniti sulla Groenlandia ma per Copenaghen e Nuuk la conquista dell’isola ... gds.it

Danimarca dopo il vertice con Usa: “Inaccettabile non rispettare integrità Groenlandia” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump: “Nato più efficace con Groenlandia in mani Usa”. tg24.sky.it

Tensione dopo vertice Usa - Danimarca per la Groenlandia, Paesi europei pronti a inviare militari sull'isola - Cresce la tensione dopo il vertice tra Usa e Danimarca per la Groenlandia, i Paesi europei rispondono a Trump con l'invio di militari sull'isola ... virgilio.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Groenlandia, summit fallito. Gli Stati Uniti non cedono: “Ci serve per la sicurezza” x.com

: , ’ ’ È scontro aperto tra Stati Uniti ed Unione Europea sul controllo dell’Artico. Dopo un colloquio fallito durato appena 50 minuti, Donald Trump facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.