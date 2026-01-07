Trump insiste | Ci serve la Groenlandia le reazioni sull’isola

Donald Trump ha nuovamente sottolineato l'importanza strategica della Groenlandia per gli Stati Uniti, riaccendendo l'attenzione sull'isola. La proposta di un possibile coinvolgimento americano ha suscitato reazioni e preoccupazioni a Nuuk, capitale della Groenlandia. In questo contesto, la nomina di un inviato USA evidenzia l'interesse crescente e le implicazioni geopolitiche legate alla regione.

Nomina di un inviato USA, preoccupazione a Nuuk Nuuk (Groenlandia), 5 gen. (askanews) – Donald Trump torna a rivendicare l’importanza strategica della Groenlandia per gli Stati Uniti. A bordo dell’Air Force One, il presidente americano ribadisce che l’isola è centrale per la sicurezza nazionale, nonostante le proteste della Danimarca e le critiche arrivate da Nuuk.”Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, e la Danimarca non è in grado di garantirla”, ha detto Trump. Parole che arrivano dopo l’annuncio della nomina di un inviato speciale statunitense per l’isola, una scelta definita da Copenaghen “totalmente inaccettabile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

