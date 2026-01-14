Trump | Groenlandia sia nelle mani degli Usa di meno è inaccettabile La Danimarca rafforza la sua presenza militare sull’isola

Recenti dichiarazioni di Donald Trump sottolineano l’importanza strategica della Groenlandia per gli Stati Uniti, che desiderano rafforzare la propria presenza sull’isola. La Danimarca, attuale amministratrice del territorio, sta aumentando la sua presenza militare in risposta a queste tensioni. In un contesto di crescente attenzione internazionale all’Artico, le dinamiche tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia assumono un ruolo chiave per la sicurezza e la geopolitica della regione.

"Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale". Nel giorno in cui il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance incontra a Washington il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt per discutere dell'isola artica, che è un territorio semiautonomo della Danimarca, alleata degli Stati Uniti nella Nato, Donald Trump su Truth scrive che "la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di questo è inaccettabile". L'isola artica, prosegue il presidente, "è fondamentale per il Golden Dome che stiamo costruendo.

Groenlandia, abitanti furiosi per le minacce di Trump "Succederà di tutto, è normale avere paura, ma dobbiamo rimanere lucidi" - Trump è davvero travolgente, soprattutto considerando l'esempio che ha dato al Venezuela. tg.la7.it

Trump inventa minacce inesistenti per giustificare le mire sulla Groenlandia: una manipolazione inquietante - Donald Trump afferma che "dobbiamo prendere la Groenlandia prima di Russia o Cina" creando una minaccia inesistente ... ilfattoquotidiano.it

Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente

#Groenlandia, oggi vertice dell'amministrazione Trump alla Casa Bianca per valutare la proposta danese che prevede nuove basi militari Usa sull’isola e più relazioni economiche. Per #Trump, se non la prendono gli Usa, se la prendono Russia o Cina. Il servi x.com

Una firma a difesa dell’Artico. Sono oltre 200 i ricercatori statunitensi che, in una lettera aperta, hanno deciso di schierarsi contro le minacce di Donald Trump nei confronti della Groenlandia. Ognuno di loro lavora e conduce studi sull’isola, un motivo in più per facebook

