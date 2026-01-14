Groenlandia dopo il vertice Usa-Danimarca Trump | Solo il nostro controllo è accettabile Francia e Germania inviano soldati – La diretta

Dopo il vertice tra Usa e Danimarca, le tensioni sulla Groenlandia si intensificano. Il vicepresidente americano JD Vance ha incontrato i rappresentanti diplomatici di Danimarca e Groenlandia, sottolineando l'importanza del controllo statunitense sull'area. Francia e Germania hanno inoltre deciso di inviare soldati, aggiungendo ulteriori elementi di instabilità alla regione. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite delle dinamiche geopolitiche in corso.

Continuano le tensioni per la Groenlandia. Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha incontrato il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt. Sul tavolo c’è il futuro del territorio semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca, mentre le minacce del presidente americano, Donald Trump, sulla sua acquisizione non si fermano. La Danimarca ha già annunciato che rafforzerà la presenza militare in Groenlandia. Foto copertina: EPAMads Claus Rasmussen I ministri degli Esteri Lars Loekke Rasmussen (Danimarca) e Vivian Motzfeldt (Groenlandia) arrivano a Washington L'articolo Groenlandia, dopo il vertice Usa-Danimarca. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

