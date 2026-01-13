Truffa rinnovo tessera sanitaria dati rubati e venduti | come difendersi

Recentemente sono emerse nuove modalità di truffa legate al rinnovo della tessera sanitaria, durante le quali i dati personali vengono sottratti e successivamente venduti. È importante conoscere le strategie per proteggersi e riconoscere eventuali tentativi fraudolenti. In questa guida, approfondiamo come difendersi efficacemente da queste minacce e mantenere al sicuro le proprie informazioni personali.

Ancora un’altra truffa ai danni degli italiani, questa volta attraverso il rinnovo della tessera sanitaria. È il ministero della Salute stesso a lanciare l’allarme, invitando a fare molta attenzione al nuovo tentativo di truffa in corso. Stanno infatti circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria. Si tratta delle solite email di phishing, capaci di simulare molto bene una comunicazione ufficiale da parte del ministero della Salute. Nel testo sembra in ogni sua parte provenire direttamente dal ministero, ma invita l’utente a cliccare su un link per procedere con il presunto rinnovo della tessera sanitaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Truffa rinnovo tessera sanitaria, dati rubati e venduti: come difendersi Leggi anche: “Rinnova ora la tua tessera sanitaria”: la nuova truffa via mail che mira al furto dei dati sensibili. Ecco come difendersi Leggi anche: “Tessera sanitaria in scadenza”: ecco la truffa via mail che ti fa perdere tutti i tuoi dati personali La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Truffa della tessera sanitaria: come difendersi dalla nuova campagna di phishing; Attenzione alla truffa della tessera sanitaria, Ministero della Salute: Sito e email falsi; Tessera sanitaria, nuova campagna di phishing: è una truffa, ecco come non caderci; Truffa della tessera sanitaria, la mail pericolosa e il finto rinnovo: a cosa fare attenzione e come difendersi. Truffa rinnovo tessera sanitaria, dati rubati e venduti: come difendersi - Ancora un’altra truffa ai danni degli italiani, questa volta attraverso il rinnovo della tessera sanitaria. quifinanza.it

False e-mail rinnovo tessera sanitaria: allarme truffe anche nel trapanese - Attenzione a un nuovo tentativo di truffa informatica che sta circolando in queste ore e che si registra anche in provincia di Trapani. itacanotizie.it

Allerta phishing: false email sul rinnovo della tessera sanitaria - Il Ministero della Salute invita i cittadini a prestare massima attenzione a email ingannevoli che promettono il rinnovo della tessera sanitaria. laprovinciadivarese.it

"Non cliccate sul link". False mail per il rinnovo della tessera sanitaria. Il ministero della Salute avverte: "Tentativo di truffa per sottrarre dati personali" #ANSA x.com

Attenzione: tentativo di truffa in corso. Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute. Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnov - facebook.com facebook

