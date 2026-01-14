Giuseppe Adinolfi cellulare spento da ore | l’appello della famiglia e la corsa contro il tempo a Salerno

A Salerno, si intensifica l’attesa per la scomparsa di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, il cui cellulare è spento da ore. La famiglia e le autorità sono impegnate in una corsa contro il tempo, mentre la comunità si mobilita sui social per trovare informazioni utili. La sparizione desta preoccupazione e si cerca di capire le ragioni di questa assenza improvvisa.

Ore di angoscia e mobilitazione social per il 38enne. Sono ore di forte apprensione a Salerno per la scomparsa di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. L'uomo risulta irreperibile, con il telefono cellulare spento, circostanza che ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra familiari e amici. La scomparsa è stata formalmente segnalata ai carabinieri, mentre parallelamente è partita una mobilitazione spontanea sui social network, con un messaggio-appello che in poche ore ha iniziato a circolare in tutta la provincia. L'appello della famiglia: "Aiutateci a ritrovarlo".

Salerno, scomparso Giuseppe Adinolfi: appello urgente della famiglia - La famiglia, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui e con il telefono che risulta spento, vive ore di forte apprensione.

