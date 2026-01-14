Giuseppe Adinolfi cellulare spento da ore | l’appello della famiglia e la corsa contro il tempo a Salerno

A Salerno, si intensifica l’attesa per la scomparsa di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, il cui cellulare è spento da ore. La famiglia e le autorità sono impegnate in una corsa contro il tempo, mentre la comunità si mobilita sui social per trovare informazioni utili. La sparizione desta preoccupazione e si cerca di capire le ragioni di questa assenza improvvisa.

Ore di angoscia e mobilitazione social per il 38enne. Sono ore di forte apprensione a Salerno per la scomparsa di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. L’uomo risulta irreperibile, con il telefono cellulare spento, circostanza che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra familiari e amici. La scomparsa è stata formalmente segnalata ai carabinieri, mentre parallelamente è partita una mobilitazione spontanea sui social network, con un messaggio-appello che in poche ore ha iniziato a circolare in tutta la provincia. L’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovarlo”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giuseppe Adinolfi, cellulare spento da ore: l’appello della famiglia e la corsa contro il tempo a Salerno Leggi anche: Roma, la ferita della Torre dei Conti: corsa contro il tempo per salvare Ottavio, polemica choc da Mosca Leggi anche: Esce da scuola e scompare, ore d'ansia a Portici per una 16enne. Appello della famiglia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giuseppe Adinolfi, cellulare spento da ore: l’appello della famiglia e la corsa contro il tempo a Salerno; Apprensione a Salerno, scomparso un uomo di 38 anni - Salernonotizie.it; Salerno, scomparso Giuseppe Adinolfi: appello urgente della famiglia. Salerno, scomparso Giuseppe Adinolfi: appello urgente della famiglia - La famiglia, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui e con il telefono che risulta spento, vive ore di forte apprensione. agro24.it

Giuseppe Adinolfi, 38 anni di Salerno, è scomparso: cellulare spento e appello sui social. Ecco come riconoscerlo e chi contattare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.