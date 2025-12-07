Esce da scuola e scompare ore d' ansia a Portici per una 16enne Appello della famiglia

Da alcuni giorni non si hanno più notizie di una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, dopo essere uscita da scuola. A lanciare l'allarme, con un post apparso sui social, è stata proprio la madre della ragazza, cui era stata sospesa la potestà genitoriale. Motivo per il quale la 16enne - originaria del quartiere napoletano di Secondigliano - è stata affidata alle cure di una casa famiglia da gennaio scorso, quando il tribunale dei minori ha disposto un tutore legale per ovviare ad una serie di problematiche familiari. Formalmente, l'allontanamento è stato disposto per evasione scolastica. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esce da scuola e scompare, ore d'ansia a Portici per una 16enne. Appello della famiglia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Esce da scuola e scompare, ansia a Portici per la 16enne Suamy Rispoli https://gazzettadelsud.it/?p=2139502 - facebook.com Vai su Facebook

Esce da scuola e scompare, ore d'ansia a Portici per una 16enne. Appello della famiglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esce da scuola e scompare, ore d'ansia a Portici per una 16enne. Scrive tg24.sky.it

Esce da scuola e scompare, ansia a Portici per una sedicenne - Suamy Rispoli era affidata alla casa famiglia di Portici da gennaio, quando il tribunale dei minori ha sospeso la responsabilità genitoriale e ha disposto un tutore legale in seguito ad una serie di ... Riporta ansa.it

Esce da scuola e scompare, ansia a Portici per la 16enne Suamy Rispoli - Da quattro giorni non si hanno notizie di una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, dopo essere uscita da scuola. Si legge su msn.com

Esce di scuola e scompare: apprensione a Portici per una 16enne - L'articolo Esce di scuola e scompare: apprensione a Portici per una 16enne proviene da OttoPagine. msn.com scrive

Andreea non va a scuola e scompare, appello per la 15enne a Catania: “Nessun episodio particolare” - La studentessa liceale è sparita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, dopo aver saltato la scuola in mattinata ... Secondo fanpage.it

Esce per andare a scuola e scompare: ricerche in corso da una settimana a Roma per rintracciare Cristiana - Cristiana, 16 anni, è uscita di casa una settimana fa per andare a scuola, ma non è mai più tornata. Riporta fanpage.it