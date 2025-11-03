Roma la ferita della Torre dei Conti | corsa contro il tempo per salvare Ottavio polemica choc da Mosca
Il crollo nel cuore di Roma: la Torre dei Conti si sbriciola tra polvere e sirene. Il centro di Roma si è fermato. Una nube di polvere, il boato, le urla. La Torre dei Conti, uno dei simboli della città eterna, ha ceduto mentre erano in corso i lavori di restauro finanziati con fondi PNRR. Lapilli, calcinacci, frammenti di storia hanno travolto la strada in largo Corrado Ricci, a pochi passi dai Fori Imperiali. Nove operai erano dentro il monumento quella mattina. Tre sono stati portati in salvo, uno è rimasto intrappolato tra le macerie. Si chiama Ottavio, e i vigili del fuoco lottano metro dopo metro per tirarlo fuori vivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone. Ansa / Uff stampa Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Paura a Roma: crollo alla Torre dei Conti in via dei Fori imperiali. Il momento del cedimento - Sull'edificio erano in corso dei lavori di ristrutturazione quando, per cause ancora da accertare si è verificato il crollo che, secondo quanto si può notare nel video, sembrerebbe avvenire in due ... Da tg.la7.it
Torre dei Conti, il momento del secondo crollo che ha coinvolto i vigili del fuoco: gigantesca nube di polvere VIDEO - La Torre dei Conti a Roma ha subìto un ulteriore crollo dopo quello di stamattina alle 11. Riporta ilgazzettino.it
Roma, il momento del crollo di parte della torre della Corte dei Conti ai Fori imperiali - Si è sfiorata la tragedia nella zona dei Fori imperiali nel centro di Roma dove una parte della torre della Corte dei Conti è crollata ferendo alcuni fori imperiali crollo torre corte dei conti operai ... Lo riporta panorama.it