Roma la ferita della Torre dei Conti | corsa contro il tempo per salvare Ottavio polemica choc da Mosca

Il crollo nel cuore di Roma: la Torre dei Conti si sbriciola tra polvere e sirene. Il centro di Roma si è fermato. Una nube di polvere, il boato, le urla. La Torre dei Conti, uno dei simboli della città eterna, ha ceduto mentre erano in corso i lavori di restauro finanziati con fondi PNRR. Lapilli, calcinacci, frammenti di storia hanno travolto la strada in largo Corrado Ricci, a pochi passi dai Fori Imperiali. Nove operai erano dentro il monumento quella mattina. Tre sono stati portati in salvo, uno è rimasto intrappolato tra le macerie. Si chiama Ottavio, e i vigili del fuoco lottano metro dopo metro per tirarlo fuori vivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

