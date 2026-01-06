In un’intervista a Zazzaroni, Giuntoli ha commentato il percorso di rinforzo della Juventus, sottolineando come i giocatori acquisiti siano ora tutti titolari. Ha inoltre evidenziato i miglioramenti finanziari del club, passando da una perdita di -300 milioni a -58. Tuttavia, ha ammesso di non aver avuto abbastanza tempo per completare completamente il progetto di rinnovamento.

Giuntoli a Zazzaroni: «I giocatori che presi alla Juve ora sono tutti titolari. Con me il club è passato da -300 milioni a -58. Ma non ho avuto tempo.».. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni svela uno scambio di messaggi con Cristiano Giuntoli, ex dirigente della Juventus ‘ Tre passi avanti (solo nelle intenzioni, almeno per il momento) e uno indietro. Trovo sorprendente l’accenno di retromarcia della Juve: dopo aver cancellato tutto ciò che sapeva di Agnelli, usando come sterminatore il povero Giuntoli, la società si sta rimangiando alcune scelte. Ecco allora il ritorno di Marco Ottolini, che nella Juve di Andrea s’era formato, quello di Danilo allo Stadium e infine l’interessamento (concreto) per Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Zazzaroni, bordata a Giuntoli: "Inaccettabile pagare 60 milioni per Koopmeiners terzino" - "E adesso chi lo spiega a Giuntoli che l'anno scorso pagò 60 milioni (51,3 più oneri e premi) un terzino con licenza di uccidere e non il centrocampista di livello internazionale che aveva promesso a ... m.tuttomercatoweb.com

