Giunta di Acerra chiede a Regione immediata esecuzione bonifiche

La Giunta comunale di Acerra ha approvato una delibera che sollecita l’esecuzione immediata delle sentenze del Tar e delle disposizioni del Commissario ad Acta, incaricato dal Ministero dell’Ambiente. La richiesta riguarda la bonifica di aree inquinate nel territorio, in conformità con le decisioni della magistratura e le disposizioni regionali. L’obiettivo è garantire la tutela ambientale e la salute pubblica attraverso interventi tempestivi e conformi alle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta comunale di Acerra (Napoli), ha approvato una delibera con la quale si chiede l'immediata esecuzione delle sentenze del Tar e delle disposizioni del Commissario ad Acta nominato dal Ministero dell'Ambiente che obbliga la Regione Campania a provvedere alla bonifica di alcuni siti inquinati del territorio. La delibera è stata approvata dopo che, lo scorso dicembre, la relazione del Commissario ad acta è divenuta esecutiva. L'Amministrazione guidata dal sindaco Tito d'Errico ha quindi preso atto della soccombenza definitiva della Regione Campania nei giudizi promossi dall'Ente e chiede formalmente l'immediata e integrale esecuzione delle sentenze del TAR Campania e di quanto disposto dal Commissario ad acta.

