Venezuela Maduro nel carcere di Brooklyn | Pechino ne chiede immediata liberazione Rodriguez presidente ad interim

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro si trova ora nel carcere di Brooklyn, dopo essere stato arrestato in un’operazione statunitense. Le accuse includono narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi. La situazione ha suscitato reazioni internazionali, con Pechino che ha richiesto la sua immediata liberazione. Nel frattempo, il vice presidente Rodriguez ha assunto il ruolo di presidente ad interim, segnando un momento di incertezza politica in Venezuela.

Dalla sua camera da letto in Venezuela, al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato insieme a sua moglie Cilia Flores nell’operazione lampo messa a segno dagli Stati Uniti, entrambi incriminati dal tribunale distrettuale meridionale di New York per narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi da guerra. L’aereo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezuela, Maduro nel carcere di Brooklyn: Pechino ne chiede immediata liberazione, Rodriguez presidente ad interim Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la vice Rodriguez sarà presidente ad interim Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Attacco Usa in Venezuela, Maduro nel carcere di Brooklyn. Rodriguez presidente ad interim; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno - Gli Usa hanno revocato le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi; Venezuela, Maduro in carcere a Brooklyn: news oggi e aggiornamenti. VIDEO| Venezuela, Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn. La Cina ne chiede il rilascio - Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, sono arrivati a New York, negli Stati Uniti, come mostrano foto e video circolati sui media ... dire.it

Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro ... fanpage.it

Maduro è nel carcere di Brooklyn, lo stesso di El Chapo, Puff Daddy e Mangione. Ultime notizie sul Venezuela, ira della Cina contro gli Usa - Il presidente venezuelano trasferito nel celebre Metropolitan Detention Center, potrebbe comparire davanti al giudice già lunedì. quotidiano.net

Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro'. Gli Usa revocano le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi. La Corte Suprema: la vicepresidente Delcy Rodriguez assumer ad interim la presidenza #ANSA - facebook.com facebook

EL LIBERTADOR Trump ordina il raid in Venezuela: arrestati Maduro e la moglie Crans-Montana, indagati i proprietari del locale Sinistra in piazza per difendere Hannoun La nostra prima pagina Siamo in edicola . . #roma #4gennaio #buongior x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.