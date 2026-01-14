Giornalisti Tripladi | Inaccettabili le liste di proscrizione intervenire subito

Giornalisti e osservatori hanno condannato la diffusione della lista degli agenti dell’Entità sionista in Italia, pubblicata dal Nuovo Partito Comunista Italiano. Il documento include politici, intellettuali e giornalisti, sollevando preoccupazioni sulla sua natura e sugli effetti che può avere. È urgente intervenire per chiarire la situazione e tutelare la libertà di informazione, evitando che simili elenchi possano alimentare tensioni e discriminazioni nel Paese.

ROMA – “È inaccettabile la pubblicazione della “Lista degli agenti dell’Entità sionista in Italia” diffusa sul sito del Nuovo Partito Comunista Italiano, un elenco che oltre a politici e intellettuali comprende numerosi giornalisti. Siamo di fronte a vere e proprie liste di proscrizione, strumenti che mirano a intimidire chi svolge il proprio lavoro per garantire ai cittadini un’informazione corretta. È una pratica che mina i principi democratici e la libertà di stampa”. E’ quanto dichiara il presidente dell’Associazione Stampa Romana, Paolo Tripaldi. “Ancora più inquietante è che tali elenchi vengano aggiornati periodicamente e in totale impunità, alimentando un clima ostile verso chi opera nel mondo dell’informazione”, prosegue Tripaldi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giornalisti, Tripladi: “Inaccettabili le liste di proscrizione, intervenire subito” Leggi anche: Liste di proscrizione e "agenti sionisti": chi c'è davvero dietro le proteste per la Albanese Leggi anche: Le liste di proscrizione di Trump: il presidente Usa fa pubblicare sul sito della Casa Bianca un registro degli articoli “falsi e fuorvianti” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. GIORNALISTI: PAOLO TRIPALDI (ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA): “LISTE DI PROSCRIZIONE INACCETTABILI. SI INTERVENGA SUBITO” - Liste di proscrizione, strumenti che mirano a intimidire chi svolge il proprio lavoro per garantire ai cittadini un’informazione corretta. lagone.it

GIORNALISTI, ASP: LISTE DI PROSCRIZIONE INACCETTABILI - “È inaccettabile la pubblicazione della “Lista degli agenti dell’Entità sionista in Italia” diffusa sul sito del Nuovo Partito Comunista Italiano, un elenco che oltre a politici e intel ... 9colonne.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.