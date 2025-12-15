Liste di proscrizione e agenti sionisti | chi c' è davvero dietro le proteste per la Albanese

Le proteste a favore e contro Francesca Albanese hanno suscitato numerosi dibattiti, alimentando sospetti su chi si trovi realmente dietro queste mobilitazioni. In particolare, sono emerse accuse riguardo a presunte liste di proscrizione e all'influenza di

Che dietro ai pro Pal e chi sostiene Francesca Albanese ci siano le frange estreme della sinistra è ormai cosa nota. Ma stavolta il sostegno è proprio palese, dal momento che la Federazione Toscana del Partito dei CARC - gli stessi che si rifanno alla rivoluzione marxista-leninista che ispirarono le Brigate Rosse - aderisce pubblicamente al presidio di oggi a Firenze contro la decisione di non concedere la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale Onu. Nel comunicato - in cui si chiede tra le altre cose di conferire una "cittadinanza popolare" alla stessa Albanese - si incita alla rivolta popolare, a continuare a usare "parole d'ordine avanzate" chiedendo di bloccare tutto, a passare "dalla difesa all’attacco", a cacciare "l'amministrazione Funaro e Marco Carrai, entrambi afferenti al “giglio magico” di Matteo Renzi, così come il presidente della Regione Eugenio Giani". Ilgiornale.it

