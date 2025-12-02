Le liste di proscrizione di Trump | il presidente Usa fa pubblicare sul sito della Casa Bianca un registro degli articoli falsi e fuorvianti
Non bastavano gli insulti ai giornalisti, in particolare modo quelle di sesso femminile. Ora Trump ha deciso di mettere alla gogna i media pubblicando sul sito della Casa Bianca una sezione dedicata a quegli articoli che l’amministrazione Usa ritiene “falsi e fuorvianti”. Non solo: è presente anche una “Hall of Shame”, ovvero una galleria della vergogna e una classifica delle testate con gli articoli considerati falsi. Il Washington Post è stato inserito al primo posto, ma nella “lista nera” figurano anche Msnbc, Cbs News, Cnn, New York Times, Politico e Wall Street Journal. A “vincere” il primo titolo di “Media offender of the week”, invece, sono Boston Globe, Cbs News e The Independent, la cui colpa, secondo l’amministrazione statunitense, è quella di “aver travisato l’appello del presidente Trump affinché i membri del Congresso fossero ritenuti responsabili per aver incitato alla sedizione, dicendo che lui avrebbe chiesto la loro esecuzione”. 🔗 Leggi su Tpi.it
