Ginevra poesia su ghiaccio | Io i giapponesi in città e tanta voglia di imparare

L’attesa olimpica pervade anche Varese, uno dei territori ‘satellite’ dell’evento sportivo di Milano-Cortina 2026. In particolare è il mondo del pattinaggio ad essere coinvolto: il Palaghiaccio della città giardino ospiterà gli allenamenti della nazionale del Giappone e le gare olimpiche si svolgeranno nel capoluogo lombardo, a solo un’ora di distanza dalla città. Per Ginevra Negrello, l’atleta più rappresentativa della società Varese Ghiaccio, sarà una grande emozione poter seguire le Olimpiadi di persona. "Sarò a Milano in occasione delle gare e potrò imparare tantissimo osservando gli atleti dal vivo: li conosco molto bene ma guardarli live è tutta un’altra cosa, perché si può osservare non solo il momento della competizione sul ghiaccio ma anche l’approccio e quello che avviene prima". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

