Ginevra poesia su ghiaccio | Io i giapponesi in città e tanta voglia di imparare
L’attesa olimpica pervade anche Varese, uno dei territori ‘satellite’ dell’evento sportivo di Milano-Cortina 2026. In particolare è il mondo del pattinaggio ad essere coinvolto: il Palaghiaccio della città giardino ospiterà gli allenamenti della nazionale del Giappone e le gare olimpiche si svolgeranno nel capoluogo lombardo, a solo un’ora di distanza dalla città. Per Ginevra Negrello, l’atleta più rappresentativa della società Varese Ghiaccio, sarà una grande emozione poter seguire le Olimpiadi di persona. "Sarò a Milano in occasione delle gare e potrò imparare tantissimo osservando gli atleti dal vivo: li conosco molto bene ma guardarli live è tutta un’altra cosa, perché si può osservare non solo il momento della competizione sul ghiaccio ma anche l’approccio e quello che avviene prima". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: "Abbiamo impegnato le nostre voci con tanta voglia di imparare"
Leggi anche: Nella nuova edizione di "Job in Fira" addetti curiosi con tanta voglia di imparare un mestiere
GINEVRA GILLI LIVE AD ACI SANT’ANTONIO PER L’EPIFANIA Sarà Ginevra Gilli la protagonista della serata dell’Epifania ad Aci Sant’Antonio. Martedì 6 gennaio, nella chiesa di Santa Maria La Stella, l’artista si esibirà live con “Sol Invictus | Celebrazioni facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.