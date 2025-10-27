Nella nuova edizione di Job in Fira addetti curiosi con tanta voglia di imparare un mestiere

In tanti hanno partecipato sabato scorso alla terza edizione di Job in Fira, la fiera del lavoro organizzata dal Comune nell'ambito del progetto "Conoscere il mondo del lavoro a Russi". La Biblioteca comunale ha accolto diverse decine di persone interessate a cercare o cambiare lavoro, a scoprire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Tantissimi gli appuntamenti della nuova edizione di UmbriaLibri 2025, il Festival letterario promosso dalla Regione Umbria nella sua prima tappa di Perugia. Il centro storico del capoluogo accoglie più di 40 autori, scrittori, editori ed intellettuali per oltre 110 ev - facebook.com Vai su Facebook

Terremoti e Maremoti. Nuova edizione del libro INGV per conoscerli meglio - X Vai su X

Ritorna l'evento JOB DAY Pomezia – Al via una nuova edizione dopo il successo della volta precedente! - Siamo lieti di farti sapere che l'evento Job Day Pomezia che nella scorsa edizione ha riscosso importanti consensi sia presso le aziende che hanno partecipato, sia presso i candidati alle posizioni ... Da regione.lazio.it