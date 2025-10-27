Nella nuova edizione di Job in Fira addetti curiosi con tanta voglia di imparare un mestiere

Ravennatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tanti hanno partecipato sabato scorso alla terza edizione di Job in Fira, la fiera del lavoro organizzata dal Comune nell'ambito del progetto "Conoscere il mondo del lavoro a Russi". La Biblioteca comunale ha accolto diverse decine di persone interessate a cercare o cambiare lavoro, a scoprire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

