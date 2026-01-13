Abbiamo impegnato le nostre voci con tanta voglia di imparare
Durante la visita alla mostra ‘Occhi sulla storia. Le foto, le notizie, i 140 anni de Il Resto del Carlino’, si possono scoprire numerosi dettagli attraverso i QR code presenti sui 46 pannelli espositivi. Questi strumenti digitali arricchiscono l’esperienza, offrendo approfondimenti e contenuti multimediali per conoscere meglio il percorso storico e giornalistico del nostro quotidiano. Un’occasione per avvicinarsi alla storia attraverso uno sguardo contemporaneo e interattivo.
Girando tra i 46 pannelli della mostra ‘Occhi sulla storia. Le foto, le notizie, i 140 anni de Il Resto del Carlino’ ci si imbatte in alcuni qr code. Inquadrandoli, si possono ascoltare le voci degli studenti della Scuola di Teatro Galante Garrone, che, attraverso i loro racconti, accompagnano il visitatore in un viaggio indietro nel tempo alla scoperta degli eventi più significativi dell’ultimo secolo e mezzo di storia. Curata dal vicedirettore Valerio Baroncini e dal giornalista Claudio Cumani, l’esposizione è visitabile gratuitamente ancora oggi e domani nella sala convegni Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi, in piazza Minghetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Nella nuova edizione di "Job in Fira" addetti curiosi con tanta voglia di imparare un mestiere
Leggi anche: Nella nuova edizione di "Job in Fira" addetti curiosi con tanta voglia di imparare un mestiere
Abbiamo impegnato le nostre voci con tanta voglia di imparare; Kate Hudson e Hugh Jackman: “Sognare a ogni costo, la magia di Neil Diamond”.
Buon 2026 a tutti i nostri amici e lettori - Nel cassetto abbiamo ancora numerose iniziative da realizzare e andremo avanti anche nel 2026. ilcorrieredelgiorno.it
Everyone Thought The Village Girl Would Be Fired—She Was The Heir Instead
Abbiamo ricevuto la triste notizia della scomparsa di Pietro Giuseppe Ciapponi, uomo che tanto ha dato alla nostra Comunità, raccontandola con le sue immagini. Da sempre impegnato nel volontariato, in silenzio con spirito caritatevole. Esprimiamo le nostre - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.