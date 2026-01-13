Durante la visita alla mostra ‘Occhi sulla storia. Le foto, le notizie, i 140 anni de Il Resto del Carlino’, si possono scoprire numerosi dettagli attraverso i QR code presenti sui 46 pannelli espositivi. Questi strumenti digitali arricchiscono l’esperienza, offrendo approfondimenti e contenuti multimediali per conoscere meglio il percorso storico e giornalistico del nostro quotidiano. Un’occasione per avvicinarsi alla storia attraverso uno sguardo contemporaneo e interattivo.

Girando tra i 46 pannelli della mostra ‘Occhi sulla storia. Le foto, le notizie, i 140 anni de Il Resto del Carlino’ ci si imbatte in alcuni qr code. Inquadrandoli, si possono ascoltare le voci degli studenti della Scuola di Teatro Galante Garrone, che, attraverso i loro racconti, accompagnano il visitatore in un viaggio indietro nel tempo alla scoperta degli eventi più significativi dell’ultimo secolo e mezzo di storia. Curata dal vicedirettore Valerio Baroncini e dal giornalista Claudio Cumani, l’esposizione è visitabile gratuitamente ancora oggi e domani nella sala convegni Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi, in piazza Minghetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo impegnato le nostre voci con tanta voglia di imparare"

Abbiamo impegnato le nostre voci con tanta voglia di imparare

