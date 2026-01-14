Giacomel salva l' Ars et Labor battuto il Brescello ai rigori 5-4 | è finale di Coppa Italia - CRONACA

Giacomel ha contribuito alla qualificazione dell'Ars et Labor alla finale di Coppa Italia Eccellenza, battendo il Brescello ai rigori (5-4). Con una parata decisiva, ha fermato Fomov nel momento cruciale, permettendo alla squadra di avanzare alla fase finale della competizione. Una prestazione importante che sottolinea il ruolo fondamentale del portiere in questa competizione.

Con le unghie e con i denti. E soprattutto con le mani di Giacomel, che ipnotizza Fomov al decimo rigore e consegna all’Ars et Labor la finale della Coppa Italia Eccellenza. La sfida di mercoledì 14 (fischio d’inizio alle 14.30) sul campo del Brescello Piccardo non scaccia dubbi e paure sullo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L’Ars et Labor si salva dal dischetto nel recupero.

