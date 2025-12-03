Coppa Italia Napoli ai quarti di finale | battuto il Cagliari 10-9 ai rigori

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo cinque anni il Napoli torna ai quarti di Coppa Italia: sfatato il tabù ottavi. Gli azzurri eliminano il Cagliari al termine di una maratona infinita, risolta soltanto al decimo rigore con la freddezza di Buongiorno dopo l’errore decisivo di Luvumbo. Finisce 1-1 nei 90 minuti grazie ai gol di Lucca per gli azzurri ed Esposito per i sardi, poi 10-9 al termine di una lunghissima serie di calci di rigore. Gli azzurri, avanti per larghi tratti del match, si ritrovano raggiunti nella ripresa ma mantengono nervi saldi dal dischetto, strappando così il pass per i quarti di finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coppa Italia, Napoli ai quarti di finale: battuto il Cagliari 10-9 ai rigori

News recenti che potrebbero piacerti

Coppa Italia. Il Napoli vola ai quarti, Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 Atalanta-Genoa 4-0: la Dea cala il poker e va ai quarti contro la Juve. Alle 21 Inter-Venezia Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atal - facebook.com Vai su Facebook

Prima partita di Coppa Italia di questa stagione Da dove guarderete #InterVenezia? @qatarairways Vai su X

Coppa Italia, il Napoli elimina il Cagliari ai rigori: decisivo l'errore di Luvumbo, Conte ai quarti - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. Si legge su corrieredellosport.it

Al Napoli servono 20 rigori per i quarti di Coppa Italia: l'incredibile finale col Cagliari - I partenopei, in vantaggio grazie a Lucca, si fanno recuperare da Sebastiano Esposito: dal dischetto decisivo l'errore di Luvumbo con Buongiorno che non sbaglia quello della qualificazione ... Segnala tuttosport.com

Coppa Italia: il Napoli va ai quarti: Cagliari battuto ai rigori 10 a 9 - Alla roulette dei rigori è il Napoli che passa sul Cagliari Il Napoli soffre al Maradona contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, i tempi regolamentari finiscono 1- Come scrive msn.com

Napoli ai quarti ma servono 20 rigori per battere il Cagliari - Gli azzurri di Conte accedono ai quarti di finale di Coppa Italia non senza fatica battendo solo ai rigori il Cagliari di Pisacane ... Come scrive lalaziosiamonoi.it

Napoli-Cagliari: 1-1, vittoria ai calci di rigore. Gli azzurri volano ai Quarti - Segui la partita con noi: formazioni ufficiali e risultato aggiornato. Riporta areanapoli.it

Coppa Italia, Atalanta e Napoli ai quarti. Stasera Inter-Venezia - La Dea si impone sul Genoa grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor, e supera gli ottavi. tg24.sky.it scrive