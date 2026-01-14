Ars et Labor la Coppa Italia per scacciare i fantasmi | semifinale contro il Brescello - DIRETTA ALLE 14.30

Ars et Labor affronta il Brescello Piccardo nella semifinale di Coppa Italia, in programma alle 14.30. Dopo il campionato, questa competizione rappresenta un'opportunità per consolidare il percorso della squadra e affrontare con determinazione la sfida. La partita, trasmessa in diretta, è un momento importante nel cammino della squadra verso gli obiettivi stagionali.

Dopo il campionato, la Coppa Italia. La sfida delle 14.30 contro il Brescello Piccardo è ricca di significati e obiettivi. Per l’Ars et Labor c’è da prendersi la finale del torneo, ma anche da scacciare le critiche piovute al fischio finale del primo match del nuovo anno (pareggiato 1-1 in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

