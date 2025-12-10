Alta Velocità Salerno-Reggio operative quattro talpe | Obiettivo confermato per giugno 2026
Proseguono i lavori per la linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria, con l'attivazione di quattro talpe sul lotto 1a Battipaglia-Romagnano. Le operazioni avanzano secondo il piano, con l'obiettivo di completare l'infrastruttura entro giugno 2026, migliorando significativamente i collegamenti tra le due città e potenziando la rete ferroviaria regionale.
I lavori per la realizzazione della linea Alta VelocitàAlta Capacità Salerno-Reggio Calabria proseguono con l'operatività di quattro Tbm (Tunnel Boring Machine) sul lotto 1a Battipaglia-Romagnano.
Ritardi fino a un'ora sull'alta velocità per un guasto sul nodo di Napoli, tra Afragola e Gricignano
