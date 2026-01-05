Ladri prendono di mira villino nelle campagne, il furto non va a buon fine.

Nel pomeriggio, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare un villino situato nelle campagne di Ceglie Messapica. L’episodio si è concluso senza che i malviventi riuscissero a portare a termine il furto. La vicenda sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate nelle zone rurali.

CEGLIE MESSAPICA - Sono entrati in azione in pieno pomeriggio, hanno preso di mira un villino in campagna, in agro di Ceglie Messapica. Il furto, fortunatamente, non è andato a buon fine. È accaduto intorno alle 17:30 di sabato 3 gennaio 2026.I malfattori hanno rotto una finestra dell'immobile -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

