Furbetti del cartellino all' Asp di Reggio Calabria | 7 dipendenti indagati

Era un prassi ormai consolidata e ben strutturata. Alcuni dipendenti timbravano i badge aziendali per sè e per i colleghi assenti, simulando così la presenza in servizio e percependo “indebitamente” lo stipendio. Pedinamenti, servizi di osservazione e videosorveglianza, ha permesso ai carabinieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it