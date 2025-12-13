Inchiesta sui ’furbetti’ del cartellino Il maxi processo va in prescrizione

La maxi inchiesta sui 'furbetti' del cartellino, che coinvolse 75 persone e scosse la provincia, si conclude ora con la prescrizione dei reati. Un procedimento che aveva messo in luce pratiche illecite legate alle frodi sui tempi di lavoro, lasciando un'impronta significativa nella comunità locale.

Si conclude con un nulla di fatto la maxi inchiesta che colpì profondamente la provincia, con indagate 75 persone con l’accusa di truffa ai danni dello Stato. Stiamo parlando del famoso maxi processo iniziato dopo l’inchiesta promossa dalla Procura di Massa che ha visto poi alla sbarra 49 persone, tra dipendenti di Provincia e Regione, accusati di essere assenteisti. Si è concluso ieri, con la sentenza emessa dal giudice monocrativo del tribunale di Massa, Fabrizio Garofalo, di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione. Per la Procura, il fascicolo era passanto nel corso degli anni dal titolare del faldone, l’ex procuratore capo Aldo Giubilaro coadiuvato dalla pm Roberta Moramarco, fino ad arrivare alla collega Marianna Di Palo. Lanazione.it

Inchiesta Asl To4, il primario si faceva timbrare il cartellino e andava a giocare a golf - Il primario di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Chivasso, Libero Tubino, risultava presente a lavoro ma stava giocando a golf. torino.repubblica.it

#BANCHE, PELLEGRINI (M5S): INCHIESTA RISIKO SI ALLARGA AI #FURBETTI DEL QUARTIERONE Roma, 27 novembre. - facebook.com facebook

Italiani: poeti, navigatori e... #ladri ? Sicuramente #furbetti #mazzette #corruzione x.com