Arte e Anatomia. Insegnamento e Ricerca. Equilibrio e Mito. Sono la triade espressiva del mondo concettuale dell’artista di origini partenopee, Carlo Alberto Palumbo, pittore di fama internazionale e Docente di Disegno dal vero, Anatomia artistica, Tecniche pittoriche e Pittura presso l’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo di Udine. Esperienza didattica questa, preceduta dall’insegnamento presso la In Form of Art, scuola d’arte in cui sono riproposte le metodiche tradizionali delle botteghe del ‘400 e ‘500 e dalle Accademie del XVIII e XIX secolo. Uomo in costante dialogo con la propria interiorità, l’artista trasferisce su tele di grandi dimensioni e in cicli pittorici, la sua ottica di analisi dell’oltre canonizzato tra onirico, alchemico, classicismo tematico e fantasia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Intervista – Nel mondo di Carlo Alberto Palumbo: Arte e Anatomia in pittura che scarnifica la materia