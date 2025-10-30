Intervista – Nel mondo di Carlo Alberto Palumbo | Arte e Anatomia in pittura che scarnifica la materia

Parlami.eu | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arte e Anatomia. Insegnamento e Ricerca. Equilibrio e Mito. Sono la triade espressiva del mondo concettuale dell’artista di origini partenopee,  Carlo Alberto Palumbo, pittore di fama internazionale e Docente di Disegno dal vero, Anatomia artistica, Tecniche pittoriche e Pittura presso l’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo di Udine. Esperienza didattica questa, preceduta dall’insegnamento presso la  In Form of Art, scuola d’arte in cui sono riproposte le metodiche tradizionali delle botteghe del ‘400 e ‘500 e dalle Accademie del XVIII e XIX secolo. Uomo in costante dialogo con la propria interiorità, l’artista trasferisce su tele di grandi dimensioni e in cicli pittorici,  la sua ottica di analisi dell’oltre canonizzato tra onirico, alchemico, classicismo tematico e fantasia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

intervista 8211 nel mondo di carlo alberto palumbo arte e anatomia in pittura che scarnifica la materia

© Parlami.eu - Intervista – Nel mondo di Carlo Alberto Palumbo: Arte e Anatomia in pittura che scarnifica la materia

Altre letture consigliate

Carlo Verdone: "In politica non vedo intelligenza, il mondo va a rotoli per colpa di quelle sei-sette persone che comandano" - L’intelligenza del silenzio” diventa l’occasione per un’intervista a tutto campo con l’attore e regista, celebre per commedie come Borotalco e Viaggi di nozze. Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Intervista 8211 Mondo Carlo