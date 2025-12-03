Festa dell’olio a San Quirico Full immersion nelle degustazioni Undici aziende in vetrina

Quattro giorni interamente dedicati all’ olio extravergine d’oliva. Una produzione di grande eccellenza, una pianta, l’olivo, che ha contribuito a disegnare il paesaggio più bello al mondo, patrimonio dell’Umanità. Dal 5 all’8 dicembre, San Quirico torna capitale dell’extravergine d’oliva di qualità, con la 32esima edizione della Festa dell’Olio, organizzata da Comune e Pro Loco San Quirico. Quella che si svolge nel Ponte dell’Immacolata, nella cittadina della Val d’Orcia è fra le feste dell’olio più longeve e radicate in Italia: era infatti il 1993 quando fu deciso che la nuova annata dell’olio extravergine d’oliva dovesse essere un momento di festa, un’esplosione di sapori e di profumi, l’occasione migliore per conoscere e assaggiare una grande eccellenza di questo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

