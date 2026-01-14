Nel comprehensivo quadro di una tragica vicenda avvenuta nel bosco, la morte di Franka ha lasciato sgomenti i vicini del compagno sospettato. Descrivendo l’uomo come una persona gentile, alcuni vicini esprimono il loro shock, evidenziando come, a volte, le apparenze possano nascondere realtà più complesse. La vicenda solleva interrogativi e riflessioni sulla percezione e sulla natura degli eventi che si svolgono dietro porte apparentemente tranquille.

Firenze, 14 gennaio 2026 – “Sembrava una persona gentile, ma evidentemente basta poco per cadere in un cliché. Ricordo che da settembre ha iniziato a venire con assiduità qui per stare con la madre malata. Lo abbiamo visto spesso con un bambino piccolo, meraviglioso. Onestamente siamo ancora sotto shock ”. I vicini di casa della madre di Emiliano Milza sono turbati per quello che, di ora in ora, sta emergendo sul suo conto. Mai avrebbero pensato che proprio lui, secondo quanto emerso dall’indagine della Procura di Firenze, potesse essere accusato e arrestato per l’omicidio della compagna: Franka Ludwig, 52 anni tedesca, trovata senza vita nei boschi di San Godenzo il 2 luglio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Franka uccisa nel bosco, i vicini del compagno accusato di omicidio: “Siamo sconvolti”

Leggi anche: Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”

Leggi anche: Omicidio Franka Ludwig, fermati compagno e amica: “Uccisa per incassare assicurazione milionaria”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Franka Ludwig trovata morta nel bosco: fermati il marito e l'amica, l'avrebbero uccisa per l'assicurazione; Il mistero nel bosco. Franka sedata e uccisa. Arrestati il compagno e l’amica che era con lei; Franka Ludwig uccisa per l’assicurazione da 1 milione: dopo 6 mesi fermati il compagno e un’amica; Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, marito e amica fermati con l'accusa di omicidio per l'assicurazione.

Franka Ludwig trovata morta nel bosco: fermati il marito e l'amica, l'avrebbero uccisa per l'assicurazione - Il corpo senza vita della 52enne tedesca era stato rinvenuto lo scorso luglio lungo un sentiero di montagna a San Godenzo (Firenze): secondo gli inquirenti, i due indagati avrebbero drogato la vittima ... today.it