Data di uscita del remake di silent hill 2 su xbox leak sul microsoft store
Il 2025 si conferma come un anno di grande rilievo per la saga di Silent Hill, con numerosi ritorni e nuove uscite che stanno riaccendendo l’interesse dei fan. Tra le novità imminenti si distingue il rilascio del remake di Silent Hill 2, previsto inizialmente come esclusiva temporanea per le console PlayStation. Le ultime indiscrezioni indicano una possibile data di lancio per il 21 novembre 2025 su Xbox, svelata da un leak del Microsoft Store. Questa notizia potrebbe rappresentare un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di esplorare il celebre titolo anche su piattaforme Microsoft, dopo anni di attesa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
Crunchyroll ha finalmente ufficializzato la data di uscita della terza stagione di Jujutsu Kaisen: arriverà a gennaio 2026, ecco tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
La data di uscita del remake di Silent Hill 2 per Xbox Series spunta sul Microsoft Store - Pare propri di sì se ci affidiamo a quanto è stato scoperto sul Microsoft Store. Riporta msn.com
Silent Hill 2: trapela dal Microsoft Store la data d’uscita su Xbox Series X|S - Dopo la fine dell’esclusiva su PS5, Silent Hill 2 Remake sembra pronto a debuttare anche su Xbox Series X|S: si parla del 21 novembre 2025. Lo riporta vgmag.it
Silent Hill 2 Remake, la data di uscita per Xbox Series X|S è stata rivelata dal Microsoft Store? - Il mistero è (quasi) finito: Silent Hill 2 Remake, l’atteso rifacimento del celebre horror psicologico di Konami, potrebbe avere finalmente una data di uscita per Xbox Series X|S, visto che secondo un ... Come scrive msn.com