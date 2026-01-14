Fortunato Depero illumina il Museo Bagatti Valsecchi | una mostra con gli effetti speciali

Il Museo Bagatti Valsecchi ospita una mostra dedicata a Fortunato Depero, artista fondamentale del futurismo italiano. L’esposizione, che si inserisce nel calendario culturale milanese, offre un’ampia panoramica sulla sua produzione e il suo contributo all’arte moderna. Un'occasione per conoscere più da vicino la figura di Depero attraverso opere e installazioni che valorizzano il suo ruolo nel panorama artistico italiano.

Milano, 14 gennaio 2026 – Verso le Olimpiadi. É iniziato il conto alla rovescia e anche il mondo della cultura è in fibrillazione, per il vasto calendario messo a punto. Si inserisce in tutta questa programmazione anche il Museo Bagatti Valsecchi che con il Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, presenta la mostra Depero Space to Space. La creazione della memoria, dal 13 febbraio al 2 agosto 2026, a cura di Nicoletta Boschiero e Antonio D’Amico. L’esposizione, è inserita nell’ambito dell’ Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Sono oltre quaranta opere che vanno dagli anni Trenta agli anni Cinquant a, provenienti dalla Casa D’Arte Futurista Depero e dal Mart; il Bagatti Valsecchi vuole rafforzare ancora di più il suo ruolo di ‘Casa delle collezioni’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

