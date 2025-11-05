Visita guidata alla casa museo Bagatti Valsecchi nel cuore di Milano
Nel cuore di Milano, tra le eleganti vie del Quadrilatero della Moda, si nasconde un autentico gioiello del collezionismo ottocentesco: il Museo Bagatti Valsecchi. Questa straordinaria casa museo, frutto della passione e della visione dei fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, è un luogo.
