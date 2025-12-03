Bagatti Valsecchi 2026 nel segno di Depero e Futurismo
Fortunato Depero, negli anni Quaranta del Novecento, scriveva: "Lasciatemi almeno mezz’ora giornaliera per vedere, guardare, per rivolgere il pensiero, la mente alle cose nostre, alla nostra realtà, alla nostra arte, alle nostre ideologie che ci riempiono l’animo di ardore, di emozione, di orgoglio e di meraviglia.". L’espressione futurista ha ispirato il titolo della quinta edizione della rassegna di Stasera al Museo del Bagatti Valsecchi che ieri ha presentato il Public Program per il 2026. Una ricca programmazione culturale, che abbraccia tutte le arti che prenderà il via da febbraio con la grande mostra Depero Space to Space. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
