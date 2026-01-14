Forte esplosione a Tor Sapienza | danni ad auto e palazzo polizia sul posto

Nella notte a Tor Sapienza, una bomba carta ha provocato danni a un portone e ad alcune auto in via Tranquillo Cremona. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per ricostruire l’accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’episodio rappresenta un episodio di violenza che ha interessato la periferia est di Roma, richiedendo attenzione e approfondimenti investigativi.

Una bomba carta è esplosa questa notte in via Tranquillo Cremona, nella periferia est di Roma. Non ci sono feriti, ma sono stati danneggiati un portone e delle auto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

