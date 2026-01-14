Forte esplosione a Tor Sapienza | danni ad auto e palazzo polizia sul posto

Nella notte a Tor Sapienza, una bomba carta ha provocato danni a un portone e ad alcune auto in via Tranquillo Cremona. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per ricostruire l’accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’episodio rappresenta un episodio di violenza che ha interessato la periferia est di Roma, richiedendo attenzione e approfondimenti investigativi.

Esplosione a Tor Sapienza: danneggiato portone del palazzo e auto in sosta - Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine ... romatoday.it

Roma, esplosione davanti a un condominio a Tor Sapienza: danni al portone e alle auto in sosta - Indagini della polizia, la pista dell'avvertimento di malavita ... roma.corriere.it

Paura per una forte esplosione a Sassari: danni in un palazzo – ecco che cosa sappiamo L’accaduto poco prima del fischio d’inizio di Torres Campobasso facebook

Assalto al bancomat a Pomigliano d'Arco: forte esplosione, locali devastati - Nel mirino la Bnl di via Passariello. L'ennesimo episodio delle ultime settimane. I ladri non sono riusciti a impadronirsi della refurtiva @TgrRai x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.