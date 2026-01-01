Incendi per l’esplosione di botti in fiamme auto e danni ad edifici

Negli ultimi giorni, tra Napoli e provincia, si sono verificati diversi incidenti causati dall’esplosione di botti, con conseguenti incendi di auto e danni agli edifici. Alcuni episodi hanno provocato feriti, evidenziando i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio non controllati. È importante mantenere attenzione e rispettare le norme di sicurezza per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Feriti per l’esplosione dei botti ma anche incendi tra Napoli e provincia. La scorsa notte i carabinieri della stazione di Casoria sono intervenuti in via Giordano Bruno, limite via San Paolo, per l’incendio di 3 auto, di parte di un’attività commerciale e di un palazzo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate proprio da un fuoco d’artificio esploso durante i festeggiamenti. L’edificio non ha riportato danni strutturali ed il rogo, che non ha causato feriti, è stato spento dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendi per l’esplosione di botti, in fiamme auto e danni ad edifici Leggi anche: In fiamme dieci auto, incendi di natura dolosa \ VIDEO Leggi anche: Ancora incendi: in fiamme un camper e delle auto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incendi boschivi: la Spagna dispiega 500 vigili del fuoco in più, ancora in fiamme anche Portogallo e Turchia - I vigili del fuoco spagnoli stanno ancora combattendo contro dodici incendi gravi nella regione nord- it.euronews.com Incendi provocati dalle lobby della caccia: cosa si nasconde dietro le fiamme che stanno devastando la Spagna - L’ondata di incendi che da metà agosto sta devastando la Spagna – con 344. greenme.it Caldo estremo e incendi, cosa ci dicono i roghi e la devastazione in Spagna e Portogallo - Spagna e Portogallo stanno combattendo con un’emergenza devastante provocata da incendi boschivi record con oltre 250mila ettari in fiamme. quotidiano.net TRIS Siracusa. . Rischio di incendio ed esplosione: sequestrato l’intero quantitativo di carburante, consistente in oltre 5.400 litri di gasolio dai militari della guardia di finanza - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.