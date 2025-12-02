Ragazzo ritrovato legato e seminudo | indagini sul presunto sequestro dentro un campo rom L’episodio a Tor Sapienza

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un evento decisamente singolare quello che ha visto protagonista un giovane, trovato scalzo, semicoperto e con polsi e caviglie legati, mentre cercava aiuto lungo via Salviati, nella zona di Tor Sapienza a Roma. Erano circa le 4 del mattino quando una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale si è imbattuta nel ragazzo, apparso in forte stato di choc. Il racconto del giovane. Secondo quanto riferito agli agenti, il ragazzo sarebbe fuggito dal campo rom di via Salviati, dove sarebbe stato trattenuto contro la sua volontà. Il giovane avrebbe riferito di essere stato minacciato di morte da alcuni abitanti della baraccopoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ragazzo ritrovato legato e seminudo: indagini sul presunto sequestro dentro un campo rom. L’episodio a Tor Sapienza

