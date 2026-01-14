Formazioni ufficiali Napoli Parma | le scelte di Conte e Cuesta
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli e Parma per la partita della 16ª giornata di Serie A 2025/26, con le scelte di Antonio Conte e Carlos Cuesta. L'incontro si svolge allo Stadio Diego Armando Maradona, rappresentando un punto importante del campionato. Di seguito, le formazioni con le decisioni tecniche di entrambe le squadre.
Formazioni ufficiali Napoli Parma: le scelte di Antonio Conte e Carlos Cuesta per la sfida valevole per la 16^ giornata di Serie A 202526 Si accendono i riflettori dello Stadio Diego Armando Maradona per il recupero della 16a giornata di Serie A tra Napoli e Parma. Gli Azzurri, galvanizzati dalla conquista della Supercoppa ma reduci . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Formazioni ufficiali Parma Inter: le scelte di Cuesta e Chivu
Leggi anche: Parma Udinese, le formazioni ufficiali: queste le scelte di Cuesta e Runjaic per il match del ‘Tardini’
Serie A: Napoli-Parma in campo mercoledì alle 18.30 DIRETTA Probabili formazioni; Napoli-Parma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Parma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A. Il recupero della 16a giornata; Napoli-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del recupero.
Napoli – Parma: ecco le formazioni ufficiali! - Parma: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A! generationsport.it
Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: Conte rilancia Lang, prima da titolare per Mazzocchi - Il Napoli per rimanere agganciato al treno in vetta, il Parma per dare seguito alla bella vittoria di Lecce e allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa. tuttomercatoweb.com
Le formazioni ufficiali di Napoli-Parma (Serie A, recupero 16ª giornata) - Lo stadio Diego Armando Maradona sarà sede della sfida di oggi tra Napoli e Parma, gara valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A. msn.com
#Roma- #Torino, le formazioni ufficiali x.com
Serie A: Juventus – Cremonese, Le Formazioni Ufficiali La Juventus si prepara a chiudere il programma della 20ª giornata di Serie A davanti al proprio pubblico, ospitando una Cremonese in cerca di riscatto dopo la beffa subita contro il Cagliari I bianconeri ar facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.