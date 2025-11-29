Parma Udinese le formazioni ufficiali | queste le scelte di Cuesta e Runjaic per il match del ‘Tardini’

Calcionews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma Udinese, le formazioni ufficiali. Cuesta e Runjaic hanno reso note le proprie scelte per il match delle 15. Ecco chi scenderà in campo Altro match interessante in chiave salvezza quello fra Parma e Udinese. I Ducali arrivano da un momento sicuramente positivo e vogliono dare continuità a quanto fatto fino ad oggi. Per i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

parma udinese le formazioni ufficiali queste le scelte di cuesta e runjaic per il match del 8216tardini8217

© Calcionews24.com - Parma Udinese, le formazioni ufficiali: queste le scelte di Cuesta e Runjaic per il match del ‘Tardini’

Leggi anche questi approfondimenti

parma udinese formazioni ufficialiParma-Udinese, LE FORMAZIONI UFFICIALI: Piotrowski vince il ballottaggio con Ekkelenkamp - Sono state ufficializzate le formazioni di Parma e Udinese, che si affronteranno tra pochi minuti al Tardini per la tredicesima giornata di Serie A. Riporta msn.com

parma udinese formazioni ufficialiParma-Udinese, le formazioni ufficiali - Udinese, match valido per la 13ª giornata di Serie A: le scelte di Cuesta e Runjaic ... Si legge su gianlucadimarzio.com

parma udinese formazioni ufficialiParma-Udinese | Tornano Bertola e Piotrowski: le ufficiali - Mister Kosta Runjaic ha scelto gli undici titolari per la sfida contro il Parma: poche rotazioni in tutti i reparti ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Udinese Formazioni Ufficiali