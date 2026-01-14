Formazioni confermate per la semifinale dell’AFCON in vista della finale per i padroni di casa

Le squadre qualificate per la semifinale dell’AFCON si preparano in vista della finale, che si giocherà tra i padroni di casa e le altre contendenti. In questa fase, Nigeria e Marocco si affrontano per accedere alla finalissima, nel contesto del prestigioso torneo continentale. La semifinale rappresenta un passaggio importante nel percorso verso il titolo, con le due nazionali pronte a confrontarsi per il diritto di competere per il trofeo.

2026-01-14 21:12:00 Il web non parla d’altro: Stasera la Nigeria incontrerà il Marocco nella seconda semifinale dell’AFCON. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. La Nigeria ha la possibilità di sconfiggere il Marocco, paese ospitante dell’AFCON, e di accedere alla finale stasera. La squadra di Eric Chelle ha superato le aspettative di raggiungere le semifinali mentre continua i suoi tentativi di espiare il fallimento nel raggiungere la fase finale della Coppa del Mondo quest’estate. Finora i tre volte campioni hanno aperto la strada al torneo, segnando 14 gol in cinque partite, con Ademola Lookman e Victor Osimhen particolarmente prominenti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

