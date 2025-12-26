Formazioni confermate con Regragui che apporta due cambi per i padroni di casa dell’AFCON

2025-12-26 21:09:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Marocco ospiterà stasera il Mali. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Marocco, paese ospitante del torneo, questa sera può fare un passo da gigante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa vincendo sul Mali. La squadra di Walid Regragui ha battuto le Comore 2-0 nella prima partita e, anche se non è stata una prestazione tipica delle semifinaliste della Coppa del Mondo 2022, è stata sufficiente per iniziare la stagione con una nota vincente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

