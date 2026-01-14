Paratici Fiorentina ora è ufficiale | dal 4 febbraio sarà il nuovo Direttore Sportivo viola Il comunicato del club

Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina, con incarico che partirà dal 4 febbraio. La società ha annunciato la nomina attraverso un comunicato ufficiale, segnando un importante passo nella strategia sportiva del club. La sua esperienza e competenza rappresentano un elemento di stabilità e crescita per la squadra, in un momento di rinnovamento e ambizione per il club viola.

Fiorentina, ufficiale: Paratici è il nuovo direttore sportivo. Quando assumerà l'incarico

Paratici Fiorentina, ora è ufficiale: sarà il nuovo Direttore Sportivo viola dal 4 febbraio. Il comunicato del club - Il comunicato del club La notizia scuote l'ambiente calcistico fiorentino e italiano con la forza di un ver ...

FABIO PARATICI DAL 4 FEBBRAIO SARÁ IL NUOVO DS DELLA FIORENTINA ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina. #forzaviola #fiorentina x.com

I rapporti tra Paratici e l’agente di Fortini stanno complicando le trattative per il rinnovo contrattuale dell’esterno viola. #Fiorentina facebook

