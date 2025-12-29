Inps da gennaio sarà operativo il nuovo portale lavoro occasionale | ecco come funziona

A partire da gennaio 2026, l’Inps lancerà il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale, con un’interfaccia rinnovata per facilitare l’accesso e la gestione delle pratiche. Il portale sarà dedicato sia ai prestatori che agli intermediari del Libretto Famiglia, offrendo strumenti aggiornati e più intuitivi. Questa novità mira a semplificare le procedure e migliorare l’esperienza degli utenti nel settore del lavoro occasionale.

L'Inps comunica che da gennaio 2026, sarà operativo il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale, con sezioni rinnovate dedicate ai prestatori e agli intermediari del Libretto Famiglia. I lavoratori che intendono svolgere prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto Famiglia o Contratto di Prestazione Occasionale devono registrarsi preventivamente sul portale Inps, indicando le.

