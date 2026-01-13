Stanno licenziando tutti Grossi cambiamenti a Rai Radio 2 interviene Fiorello
Recenti sviluppi a Rai Radio 2 hanno suscitato attenzione, con voci di licenziamenti e cambiamenti organizzativi. La notizia, emersa nelle ultime ore e già diffusa tra operatori e ascoltatori, punta a segnare una fase di rinnovamento per la storica emittente radiofonica. Fiorello ha commentato la situazione, contribuendo a fare chiarezza su un momento di trasformazione che coinvolge il mondo radiofonico italiano.
La notizia è emersa nelle ultime ore ma ha iniziato a circolare già dal giorno precedente, diffondendosi rapidamente negli ambienti radiofonici e musicali. Dopo tredici anni di messa in onda, Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico non torneranno più al timone di Rock And Roll Circus su Rai Radio 2. Una decisione che ha colto di sorpresa anche gli stessi conduttori, convinti fino a pochi giorni prima di riprendere regolarmente la programmazione dopo la pausa natalizia, con il rientro fissato per il 17 gennaio. A raccontare l’accaduto sono stati direttamente loro, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram che ha subito attirato l’attenzione di ascoltatori e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
