Stanno licenziando tutti Grossi cambiamenti a Rai Radio 2 interviene Fiorello

Recenti sviluppi a Rai Radio 2 hanno suscitato attenzione, con voci di licenziamenti e cambiamenti organizzativi. La notizia, emersa nelle ultime ore e già diffusa tra operatori e ascoltatori, punta a segnare una fase di rinnovamento per la storica emittente radiofonica. Fiorello ha commentato la situazione, contribuendo a fare chiarezza su un momento di trasformazione che coinvolge il mondo radiofonico italiano.

La notizia è emersa nelle ultime ore ma ha iniziato a circolare già dal giorno precedente, diffondendosi rapidamente negli ambienti radiofonici e musicali. Dopo tredici anni di messa in onda, Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico non torneranno più al timone di Rock And Roll Circus su Rai Radio 2. Una decisione che ha colto di sorpresa anche gli stessi conduttori, convinti fino a pochi giorni prima di riprendere regolarmente la programmazione dopo la pausa natalizia, con il rientro fissato per il 17 gennaio. A raccontare l’accaduto sono stati direttamente loro, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram che ha subito attirato l’attenzione di ascoltatori e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

