Terremoto a Rai Radio 2 Fiorello sbotta | Stanno licenziando tutti

Il panorama radiofonico italiano sta vivendo una fase di importanti cambiamenti, che coinvolgono anche Rai Radio 2. Recenti sviluppi hanno suscitato preoccupazione tra il personale e gli ascoltatori, evidenziando le sfide del settore in un momento di riorganizzazione. In questo contesto, le dichiarazioni di Fiorello hanno attirato l’attenzione, sottolineando le tensioni e le incertezze legate a questa fase di transizione.

Il panorama radiofonico italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione che sta scuotendo le fondamenta di una delle emittenti più iconiche del servizio pubblico. Il terremoto a Rai Radio 2 non è passato inosservato, attirando l’attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche dei grandi protagonisti dello spettacolo. Fiorello, durante una puntata del suo programma La Pennicanza, ha commentato con la sua solita ironia pungente il clima di incertezza che si respira nei corridoi di via Asiago. Lo showman ha sottolineato come l’aria sia diventata pesante a causa di una serie di decisioni drastiche che stanno portando alla chiusura di trasmissioni storiche e all’allontanamento di volti noti, definendo scherzosamente se stesso e il suo gruppo come gli unici intoccabili in un momento in cui sembra che nessuno sia davvero al sicuro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

