Fiocchi Munizioni, azienda storica italiana con 150 anni di storia, ha recentemente cambiato proprietà. Dopo la cessione al Gruppo Csg, leader nel settore della difesa e sicurezza, il nuovo amministratore delegato è Alexander Ruestig. Con questa variazione, la società si distingue nel settore delle munizioni, mantenendo la sua tradizione e consolidando la presenza nel mercato internazionale.

Sempre meno Italia alla Fiocchi Munizioni. Dopo la cessione totale ai cechi del Gruppo Csg, colosso della difesa e della sicurezza, il nuovo amministratore delegato della storica fabbrica di munizioni tricolori lecchese, che il 3 luglio taglierà il traguardo dei 150 anni di attività e storia, è Alexander Ruestig. Il nuovo ad è un supermanager tedesco. "Il mio percorso professionale mi ha portato a ricoprire posizioni di leadership nei settori dell’automotive, chimici e della difesa, dove ho fondato e ampliato siti produttivi internazionali – racconta lui stesso -. Grazie al mio stile di leadership collaborativo e orientato ai risultati, pongo i componenti del mio team nelle condizioni di raggiungere l’eccellenza operativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiocchi munizioni. Alexander Ruestig è il numero uno

