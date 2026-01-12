Fiocchi Munizioni nuova guida | Alexander Ruestig è l' amministratore delegato

Fiocchi Munizioni ha annunciato la nomina di Alexander Ruestig come nuovo amministratore delegato. La società, parte del Czechoslovak Group, è un importante produttore globale di munizioni di piccolo calibro. Questa nomina segna un aggiornamento nella guida strategica dell’azienda, che continua a consolidare la propria presenza nel settore a livello internazionale.

